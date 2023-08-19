Yöreli Köyü’nde 2 aydır susuzluk çilesi

Ankara'nın bala ilçesine bağlı yöreli köyü sakinleri susuzluğa çare arıyor. Yaklaşık 2 aydır suyun olmadığı köyde çamaşır; bulaşık yıkamak mümkün değil. Hatta abdest alacak su bile bulamıyorlar. Köylüler defalarca Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını çalsa da soruna herhangi bir çözüme ulaşamadı.