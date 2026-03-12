CANLI YAYIN
Alkollü sürücüden pes dedirten hamle: Önce kadını öldürdü sonra Türk kahvesi söyledi
YaşamAlkollü sürücüden pes dedirten hamle: Önce kadını öldürdü sonra Türk kahvesi söyledi
18 yaşındaki sürücü virajı alamayıp karşı yöne uçtu: 4 kişi yaralandı
Yaşam18 yaşındaki sürücü virajı alamayıp karşı yöne uçtu: 4 kişi yaralandı
MSB: İncirlik Türk üssüdür
GündemMSB: İncirlik Türk üssüdür
A Haber 13 gündür vurulan Tahran'da!
Özel HaberA Haber 13 gündür vurulan Tahran'da!
Lübnan'da A Haber ekibine müdahale
Özel HaberLübnan'da A Haber ekibine müdahale
ahaber.com.tr - Özel Haber

"Hürmüz kapanırsa dünya ekonomisi çöker!" Uzman A Haber'de değerlendirdi

Ortadoğu'yu sarsan savaşta İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki son hamleleri küresel ekonomiyi derinden tehdit ediyor. ABD Başkanı Trump'ın "İran'daki liderliği 2 kez ortadan kaldırdık. 11 gün içinde İran'ı yok ettik" sözleri tansiyonu daha da tırmandırırken, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlama planı dünya ticaretini durma noktasına getirdi. Gazeteci Güngör Yavuzaslan, katıldığı canlı yayında İran'ın stratejisini, İsrail'in neden Beyrut'u hedef aldığını ve küresel enerji krizine karşı ABD'nin devreye soktuğu gizli enerji koridoru planlarını A Haber izleyicileri için detaylandırdı.

