"Hürmüz kapanırsa dünya ekonomisi çöker!" Uzman A Haber'de değerlendirdi

Ortadoğu'yu sarsan savaşta İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki son hamleleri küresel ekonomiyi derinden tehdit ediyor. ABD Başkanı Trump'ın "İran'daki liderliği 2 kez ortadan kaldırdık. 11 gün içinde İran'ı yok ettik" sözleri tansiyonu daha da tırmandırırken, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlama planı dünya ticaretini durma noktasına getirdi. Gazeteci Güngör Yavuzaslan, katıldığı canlı yayında İran'ın stratejisini, İsrail'in neden Beyrut'u hedef aldığını ve küresel enerji krizine karşı ABD'nin devreye soktuğu gizli enerji koridoru planlarını A Haber izleyicileri için detaylandırdı.