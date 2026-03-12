CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman

İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı yeni saldırı dalgasında Tel Aviv yoğun bombardımana maruz kaldı. İsabet alan bölgelerden yükselen yoğun alev ve dumanlar saldırının şiddetini gözler önüne serdi.

