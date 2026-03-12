CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Otoyolda polis kovalamacası kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kovalamacayla durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı. O anlar polisler tarafından saniye saniye görüntülendi.

