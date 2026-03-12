Altın fiyatları ne zaman yükselir? İslam Memiş yorumladı

Orta Doğu’daki gerilim 13. gününde piyasalarda sert dalgalanmaya neden oluyor. ABD-İsrail-İran hattındaki savaş belirsizliği altın, gümüş ve petrol fiyatlarında hızlı iniş-çıkışlara yol açıyor. Finans Analisti İslam Memiş A Haber ekranlarında piyasanın adeta “yo-yo” gibi hareket ettiğini belirterek Trump ve İran’dan gelen açıklamaların fiyatları doğrudan etkilediğini, bu nedenle net bir öngörü oluşmadığını söyledi. Memiş, piyasaların şu anda “manipülasyon döneminden” geçtiğini ifade etti. İşte detaylar...