Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: İncirlik Türk üssüdür

MSB Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, bölgedeki gelişmeler ve TSK faaliyetlerine ilişkin açıklamalar yapıldı. ABD-İsrail ile İran arasında başlayan ve genişleyen çatışmalar nedeniyle Türkiye hava sahası güvenliği için ek tedbirler aldı. Bu kapsamda NATO tarafından görevlendirilen Patriot hava savunma sistemi Malatya'ya konuşlandırıldı, ayrıca KKTC'nin güvenliği için 6 F-16 ve hava savunma sistemleri bölgeye sevk edildi. Öte yandan bakanlık, İncirlik'in bir Türk üssü olduğunu, burada bulunan yabancı askerlerin üssün statüsünü değiştirmediğini de belirtti.