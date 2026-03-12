CANLI YAYIN
DünyaTrump'ın stratejik hatası ve petrol baskısı
Özel HaberA Haber görüntüledi! İşte Malatya'ya yerleştirilen Patriot sistemi
Özel HaberLübnan'da A Haber ekibine müdahale
YaşamAlkollü sürücüden pes dedirten hamle: Önce kadını öldürdü sonra Türk kahvesi söyledi
Özel HaberA Haber 13 gündür vurulan Tahran'da!
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

18 yaşındaki sürücü virajı alamayıp karşı yöne uçtu: 4 kişi yaralandı

İstanbul Sarıyer'de virajı alamayan sürücü Ece Naz Yazgan’ın (18) kullandığı cip, refüjü aşarak karşı yönden gelen Melek Yelbay’ın (23) kullandığı araca çarptı. Araçlar Demirkan Demir’in (21) kullandığı otomobil ve İbrahim Gözegü’nün (55) servis aracına çarparak durabildi. Kazada yaralanan Eren Fidan (19), Zehra Naz Polat (19), Melek Yelbay ve Esma Teper (20) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

