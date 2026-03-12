18 yaşındaki sürücü virajı alamayıp karşı yöne uçtu: 4 kişi yaralandı
İstanbul Sarıyer'de virajı alamayan sürücü Ece Naz Yazgan’ın (18) kullandığı cip, refüjü aşarak karşı yönden gelen Melek Yelbay’ın (23) kullandığı araca çarptı. Araçlar Demirkan Demir’in (21) kullandığı otomobil ve İbrahim Gözegü’nün (55) servis aracına çarparak durabildi. Kazada yaralanan Eren Fidan (19), Zehra Naz Polat (19), Melek Yelbay ve Esma Teper (20) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.