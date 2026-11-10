Ankara dahil 10 il için kar yağışı uyarısı! İstanbul'a yalancı bahar geliyor: Sıcaklık 22 dereceye çıkacak

Meteoroloji'den peş peşe hava durumu tahminleri geldi. Ankara dahil 10 ilde karla karışık yağmur ve kar beklenirken Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da ise soğuk hava yerini yalancı bahara bırakıyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların 20-22 dereceye yükselmesi, pazar günü ise kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul'un kar takvimini ve yurt genelinde beklenen hava durumunu değerlendirdi.