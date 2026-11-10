NVIDIA'da casusluk skandalı! CEO Jensen Huang'ın ilişki yaşadığı kadın için Çin ajanı çıktı

ABD'nin teknoloji devi NVIDIA, CEO Jensen Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen iş insanı Alice Huang ile ilişkisi nedeniyle gündeme geldi. Huang, eşini aldattığını kabul ederek ailesinden ve çalışanlarından özür dilerken, şirketin yönetim kurulu iddialar üzerine bağımsız soruşturma başlattı. ABD ile Çin arasında yeni bir istihbarat ve teknoloji gerilimine dönüşen gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Pekin'den aktardı.