20 Nisan 2025, Pazar
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Yolcu indirdiği sırada duran otomobile motosiklet çarptı!
Kaza, Burunucu Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkan D. yönetimindeki 52 AFT 779 plakalı cadde üzerindeki seyir halindeki motosiklet, yolcu indirdiği sırada yol kenarında bekleyen Engin A. yönetimindeki 52 TB 670 plakalı otomobile arkadan çarptı.