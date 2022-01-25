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Yol temizlenirken çığ düştü! Kar küreme ekipleri tehlike atlattı

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Giriş: 25.01.2022 18:40
Hakkari'de 5 ayrı çığ düşmesi sonucu Hakkari - Van karayolu trafiğe kapatıldı. Yapılan yoğun çalışmalar esnasında tepeden küçük bir çığın düşmesi korkulu anlara neden oldu. Çalışmalar sonrasında yol tekrardan trafiğe açıldı.
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