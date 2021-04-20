20 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yoğun bakım ünitelerinde kırmızı alarm! Yoğun bakımlarda son durum ne? A Haber görüntüledi

Yoğun bakım ünitelerinde kırmızı alarm! Yoğun bakımlarda son durum ne? A Haber görüntüledi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.04.2021 09:35
Güncelleme:20.04.2021 09:51
Türkiye hızla artan vakalar sonrası tam kapanmayı tartışırken sağlık çalışanlarının zorlu mesaisi sürüyor. Özellikle yoğun bakımlarda servislerin doluluk oranı her geçen gün artıyor. Genç hasta sayısındaki yükseliş de dikkat çekiyor. Yoğun bakımlardaki son durumu A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yoğun bakımlarda kırmızı alarm!
Yoğun bakımlarda kırmızı alarm!
Hazar Şeker gözaltına alındı!
Hazar Şeker gözaltına alındı!
Doktoru 1570 farklı numaradan taciz etti
Doktoru 1570 farklı numaradan taciz etti
Asya bebek için KADES operasyonu
Asya bebek için KADES operasyonu
Tesla faciasında flaş gelişme
Tesla faciasında flaş gelişme
Serhat Kılıç herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı
Serhat Kılıç herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı
Polisten kaçan 3 kişiye 24.550 TL ceza kesildi
Polisten kaçan 3 kişiye 24.550 TL ceza kesildi
Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ün sevgilisi bakın kim çıktı!
Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ün sevgilisi bakın kim çıktı!
Tuzla'da gemi karaya oturdu
Tuzla'da gemi karaya oturdu
Tarihe ışık tutan kitap
Tarihe ışık tutan kitap
Lokantayı gece kulübüne çevirdiler!
Lokantayı gece kulübüne çevirdiler!
Aşı sırası 55 yaş üstünde
Aşı sırası 55 yaş üstünde
Daha Fazla Video Göster