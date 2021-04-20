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Yoğun bakım ünitelerinde kırmızı alarm! Yoğun bakımlarda son durum ne? A Haber görüntüledi
Türkiye hızla artan vakalar sonrası tam kapanmayı tartışırken sağlık çalışanlarının zorlu mesaisi sürüyor. Özellikle yoğun bakımlarda servislerin doluluk oranı her geçen gün artıyor. Genç hasta sayısındaki yükseliş de dikkat çekiyor. Yoğun bakımlardaki son durumu A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.