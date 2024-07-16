YKS'de sözel alan birincisi Rize'den! Alan yeterlilik testinde Fatih Emre Düzcan birinci oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 2024-YKS sonuçları açıklandı ve şampiyonlar da belli oldu. Sözel alanda birinci olan Fatih Emre Düzcan A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

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