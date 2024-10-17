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Yılın ilk karı yağdı! Ağrı’da kar sürprizi

Yılın ilk karı yağdı! Ağrı’da kar sürprizi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 21:58
Ağrı'da iki gündür etkili olan sağanak yağışların ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Özellikle Hamur ilçesine bağlı Kaçmaz, Danakıran ve Karlıca köylerinde etkili olan kar, sonbaharın ortasında yaşandığı için vatandaşları şaşırttı.
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