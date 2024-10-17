Yılın ilk karı yağdı! Ağrı’da kar sürprizi

Ağrı'da iki gündür etkili olan sağanak yağışların ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Özellikle Hamur ilçesine bağlı Kaçmaz, Danakıran ve Karlıca köylerinde etkili olan kar, sonbaharın ortasında yaşandığı için vatandaşları şaşırttı.

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