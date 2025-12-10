10 Aralık 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Dövdüğü eşinin öldüğünü zannedip trafik kazası gibi göstermeye çalıştı
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 10.12.2025 16:25
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Mehmet Bertan (47), evde dövüp ağır yaraladığı eşi Halime Bertan’ın (46) öldüğünü düşününce, olayı gizlemek için trafik kazası gibi göstermeye çalıştı. Tarlaya giren araçta yaralı bulunan Halime Bertan hastaneye kaldırılırken, eşi ise gözaltına alındı.