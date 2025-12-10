10 Aralık 2025, Çarşamba

Dövdüğü eşinin öldüğünü zannedip trafik kazası gibi göstermeye çalıştı

Dövdüğü eşinin öldüğünü zannedip trafik kazası gibi göstermeye çalıştı

Giriş: 10.12.2025 16:25
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Mehmet Bertan (47), evde dövüp ağır yaraladığı eşi Halime Bertan’ın (46) öldüğünü düşününce, olayı gizlemek için trafik kazası gibi göstermeye çalıştı. Tarlaya giren araçta yaralı bulunan Halime Bertan hastaneye kaldırılırken, eşi ise gözaltına alındı.
