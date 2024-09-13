13 Eylül 2024, Cuma
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Yıldız Sarayı’nın ziyaret günü değişti
Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Yıldız Sarayı’nın ziyaret günleri yeniden düzenlendi. Tarihinde ilk kez kapılarını halka açtığı 19 Temmuz tarihinden bu yana binlerce ziyaretçi ağırlayan Yıldız Sarayı'nın artık pazartesi günü açık, çarşamba günü ise ziyarete kapalı olacağı kaydedildi.