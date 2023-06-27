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Yılan sandı gerçek çok başka çıktı!

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Giriş: 27.06.2023 16:51
İlginç olay Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde meydana geldi. Bir kişi yürüyüş sırasında karşısına yılan çıktığını sandı. Ama ona yaklaştıkça gözlerine inanamadı...
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