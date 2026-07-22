CHP'de hangi isim hangi koltuğa hazırlanıyor? Son kulis bilgileri A Haber’de

CHP'de mutlak butlan ve yeni parti süreciyle birlikte yeni güç dengelerine ilişkin kulisler hareketlendi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP Genel Merkezi önünden aktardığı kulis bilgilerini canlı yayında paylaştı. Yeşiltaş'ın aktardığı iddialara göre Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in olası cumhurbaşkanı adaylığı için hazırlık yaptığı konuşulurken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın ise genel başkanlık için adı geçen isimlerden biri olduğu belirtiliyor.