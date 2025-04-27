27 Nisan 2025, Pazar
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"Yılan Pınarı"nda yuvalarından çıkan yılanlar için uyarı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyündeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde, havaların ısınmasıyla yılanlar sürü halinde çıkmaya başladı. Her yıl ilkbahar aylarında yuvalarından çıkan yılanlar, bölge halkı ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri yılanların öldürülmemesi gerektiğini belirtirken, ekipler bölgeye gelerek vatandaşları bu konuda uyarıyor.