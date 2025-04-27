27 Nisan 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları "Yılan Pınarı"nda yuvalarından çıkan yılanlar için uyarı
Yılan Pınarında yuvalarından çıkan yılanlar için uyarı

"Yılan Pınarı"nda yuvalarından çıkan yılanlar için uyarı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2025 11:54
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyündeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde, havaların ısınmasıyla yılanlar sürü halinde çıkmaya başladı. Her yıl ilkbahar aylarında yuvalarından çıkan yılanlar, bölge halkı ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri yılanların öldürülmemesi gerektiğini belirtirken, ekipler bölgeye gelerek vatandaşları bu konuda uyarıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yılan Pınarında yuvalarından çıkan yılanlar için uyarı
Yuvalarından çıkan yılanlar için uyarı
Yuvalarından çıkan yılanlar için uyarı
Ekşisu sazlığında turnalar görüntülendi
Ekşisu sazlığında turnalar görüntülendi
Cin çıkarma seanslarına 3 tutuklama
Cin çıkarma seanslarına 3 tutuklama
Kamyon tepesinde yol verme kavgası
Kamyon tepesinde "yol verme" kavgası
Heyelan anı kamerada
Heyelan anı kamerada
Sürücüsüz araç harekete geçti
Sürücüsüz araç harekete geçti
Gemi batığında bulundu
Gemi batığında bulundu
Otobüs terminalinde silah paniği
Otobüs terminalinde silah paniği
Anadolu Diyarı ekibi Domaniç’e misafir oldu
Anadolu Diyarı ekibi Domaniç’e misafir oldu
60 kilogram inci kefali suya geri bırakıldı
60 kilogram inci kefali suya geri bırakıldı
Makas atan otomobil kamerada
Makas atan otomobil kamerada
Yangında can pazarı kamerada
Yangında can pazarı kamerada
Daha Fazla Video Göster