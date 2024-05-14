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Yılan Hikayesi'nin Belgin'i Ayten Gökçer 84 yaşında hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 09:13
'Taçsız Kral', 'Yılan Hikayesi' ve 'İstanbul Kırmızısı' gibi yapımlarda yer alan usta oyuncu Ayten Gökçer, hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.
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