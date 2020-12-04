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Yıkım sırasında çöktü! Kepçe operatörü ölümden döndü
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaydedilen görüntülerde 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü. O sırada yıkım için çalışan kepçe operastörü ölümden döndü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaydedilen görüntülerde 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü. O sırada yıkım için çalışan kepçe operastörü ölümden döndü.
O anlar kameraya böyle yansıdı.