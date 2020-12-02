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Yıkılan binanın hafriyat temizliği sırasında buldular! İşçiler hemen polise haber verdi

İHA
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Giriş: 02.12.2020 17:24
Güncelleme:02.12.2020 18:06
Karaman'da boş bir arsada yıkılmış olan metruk evin hafriyat temizliği esnasında işçiler öyle bir şey buldular ki hemen polise haber verdiler. Bakın 50 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen ne çıktı? Karaman'da boş bir arsada yıkılmış olan metruk evin hafriyat temizliği esnasında işçiler öyle bir şey buldular ki hemen polise haber verdiler. Bakın 50 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen ne çıktı?
Yıkılan binanın hafriyat temizliği sırasında buldular! İşçiler hemen polise haber verdi YIKILAN BİNANIN HAFRİYAT TEMİZLİĞİ SIRASINDA BULDULAR! İŞÇİLER HEMEN POLİSE HABER VERDİ

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