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Yıkılan binanın hafriyat temizliği sırasında buldular! İşçiler hemen polise haber verdi

Karaman'da boş bir arsada yıkılmış olan metruk evin hafriyat temizliği esnasında işçiler öyle bir şey buldular ki hemen polise haber verdiler. Bakın 50 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen ne çıktı?

İHA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 18:00 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 18:07
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Yıkılan binanın hafriyat temizliği sırasında buldular! İşçiler hemen polise haber verdi

Karaman'da boş bir arsada yıkılmış olan metruk evin hafriyat temizliği esnasında işçiler öyle bir şey buldular ki hemen polise haber verdiler. Bakın 50 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen ne çıktı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yıkılan binanın hafriyat temizliği sırasında buldular! İşçiler hemen polise haber verdi

Olay, Abbas Mahallesi Hoca Mahmut Caddesi üzerinde bulunan boş arsada yaşandı.

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Yıkılan binanın hafriyat temizliği sırasında buldular! İşçiler hemen polise haber verdi

Edinilen bilgiye göre, arsa içerisinde bulunan ve daha önceden yıkılmış olan metruk evin hafriyatı kepçeyle temizlendiği esnada işçiler tarafından insan kafatası ve kemikler bulundu.

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Yıkılan binanın hafriyat temizliği sırasında buldular! İşçiler hemen polise haber verdi

Bunun üzerine polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kemiklerin bulunduğu alanda tedbir alarak olay yeri inceleme ekibi istedi.

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Yıkılan binanın hafriyat temizliği sırasında buldular! İşçiler hemen polise haber verdi

Adrese gelen olay yeri inceleme ekibi, kafatası ve kemiklerin bulunduğu alanda inceleme yaptı.