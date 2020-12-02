Yıkılan binanın hafriyat temizliği sırasında buldular! İşçiler hemen polise haber verdi

Karaman'da boş bir arsada yıkılmış olan metruk evin hafriyat temizliği esnasında işçiler öyle bir şey buldular ki hemen polise haber verdiler. Bakın 50 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen ne çıktı?