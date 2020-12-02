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02 Aralık 2020, Çarşamba
Haberler Galeri Yıkılan binanın hafriyat temizliği sırasında buldular! İşçiler hemen polise haber verdi
Yıkılan binanın hafriyat temizliği sırasında buldular! İşçiler hemen polise haber verdi
Karaman'da boş bir arsada yıkılmış olan metruk evin hafriyat temizliği esnasında işçiler öyle bir şey buldular ki hemen polise haber verdiler. Bakın 50 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen ne çıktı?
Giriş Tarihi: 02.12.2020 18:00 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 18:07