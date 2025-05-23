23 Mayıs 2025, Cuma
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Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya öldürülmüştü! Katil evden böyle kaçmış
Beşiktaş'ta Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli kadın kısa sürede yakalanırken, ikilinin apartmana girdiği ve şüphelinin apartmandan telaşla çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.