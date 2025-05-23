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Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya öldürülmüştü! Katil evden böyle kaçmış

Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya öldürülmüştü! Katil evden böyle kaçmış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 23.05.2025 14:01
Güncelleme:23.05.2025 14:01
Beşiktaş'ta Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli kadın kısa sürede yakalanırken, ikilinin apartmana girdiği ve şüphelinin apartmandan telaşla çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya öldürülmüştü! Katil evden böyle kaçmış
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