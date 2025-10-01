Yerleşim alanlarına inen ayılar kamerada

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde son günlerde yaban hayvanlarının ilçe merkezi ve köylerde görülmeye başlaması, ilçe halkı ve köy sakinlerinde tedirginliğe yol açtı. Özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkmaya çekinen vatandaşlar, bu durumun giderek tehlikeli bir hal aldığını belirtti. Anne ve iki yavru ayı sokaklarda dolaşırken köyün güvenlik kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN