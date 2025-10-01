01 Ekim 2025, Çarşamba

Yerleşim alanlarına inen ayılar kamerada
Yerleşim alanlarına inen ayılar kamerada

Yerleşim alanlarına inen ayılar kamerada

Giriş: 01.10.2025 10:16
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde son günlerde yaban hayvanlarının ilçe merkezi ve köylerde görülmeye başlaması, ilçe halkı ve köy sakinlerinde tedirginliğe yol açtı. Özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkmaya çekinen vatandaşlar, bu durumun giderek tehlikeli bir hal aldığını belirtti. Anne ve iki yavru ayı sokaklarda dolaşırken köyün güvenlik kamerasına yansıdı.
