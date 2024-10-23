Yenidoğan yoğun bakım üniteleri nasıl çalışıyor? Son teknoloji cihazlar…

Yenidoğan çetesiyle birlikte yoğun bakım üniteleri de gündeme geldi. Devlet hastanelerinde süreç nasıl işliyor? Devlet hastanelerinde bebeklere nasıl bakılıyor? A Haber ekibi görüntüledi.

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