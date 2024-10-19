Yenidoğan çetesi kurbanı bebekler! Bebekleri ölüme götüren kayıt

Yaklaşık 6 ay önce ortaya çıkan yenidoğan skandalıyla ilgili kan donduran yeni gelişmeler var. En dikkat çekeni bebekleri bile bile ölüme sürükleyen çete üyelerinin aralarında geçen konuşmalar. Yoğun bakım servisindeki 12 bebek söz konusu çetenin kurbanı olmuştu. O özel hastanelerden 2'si kapatıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da konuştu skandalla ilgili, "Takipçisi olacağız" dedi.

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