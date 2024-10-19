19 Ekim 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Yenidoğan çetesi kurbanı bebekler! Bebekleri ölüme götüren kayıt

Yenidoğan çetesi kurbanı bebekler! Bebekleri ölüme götüren kayıt

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2024 09:53
Yaklaşık 6 ay önce ortaya çıkan yenidoğan skandalıyla ilgili kan donduran yeni gelişmeler var. En dikkat çekeni bebekleri bile bile ölüme sürükleyen çete üyelerinin aralarında geçen konuşmalar. Yoğun bakım servisindeki 12 bebek söz konusu çetenin kurbanı olmuştu. O özel hastanelerden 2'si kapatıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da konuştu skandalla ilgili, "Takipçisi olacağız" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yenideğan çetesi! Bebeklerle dalga çetiler
Yenideğan çetesi! Bebeklerle dalga çetiler
Depremde engelli öğrencisini kucağında taşıdı
Depremde engelli öğrencisini kucağında taşıdı
45 ilde 485 diri fay hattı tespit edildi!
45 ilde 485 diri fay hattı tespit edildi!
Doğanın kalbinde bir yaşam!
Doğanın kalbinde bir yaşam!
Adana’nın ünlü lezzetleri bu festivalde!
Adana’nın ünlü lezzetleri bu festivalde!
Motosikletli şahısların silahlı saldırı anı kameralarda!
Motosikletli şahısların silahlı saldırı anı kameralarda!
Yıpranmış bayrağı öpüp yerinden aldı!
Yıpranmış bayrağı öpüp yerinden aldı!
Bursa’da 3 ev alevlere teslim oldu!
Bursa'da 3 ev alevlere teslim oldu!
Doğalgaz paniği: Gelen ihbarlar ekipleri harekete geçirdi
Doğalgaz paniği: Gelen ihbarlar ekipleri harekete geçirdi
İzmir’de korkutan yangın!
İzmir'de korkutan yangın!
Otomobilin taksiye çarptığı anlar kamerada!
Otomobilin taksiye çarptığı anlar kamerada!
Yolda yürüyen 2 kişiye silahlı saldırı!
Yolda yürüyen 2 kişiye silahlı saldırı!
Daha Fazla Video Göster