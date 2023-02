Yeniden hayata tutundular! Enkaz altından kurtarılanların hikayesi

Ölümle yaşam arasında umutlu bir bekleyiş. Soğuk ve zifiri karanlıkta hayata yeniden tutunma mücadelesi vardı. Akrep ve yelkovan bir daha üst üste gelmeyecekti sanki zaman durmuştu. 2 büyük depremde tek tek yıkıldı binalar. Anılar, hayaller ve mutlu yarınlar enkaz altında kaldı. Enkazların başında acı acı bekleyiş vardı, umutla ve inançla. Bir an olsun dinlenmeden çalışan kahramanlar ise yaşam aradı. Samanlıkta iğne aramak gibiydi ama hiç pes etmediler. Soğuk ve beton yığınlarının arasında depremzedelere umut oldular. Enkaz altında gelen telefon sesleri umutları yeşertti. Her dakika ve her saniye çok değerliydi. Kaybedilecek vakit yoktu ve ona göre çalışıldı.

