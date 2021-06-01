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Yeni normalleşme bugün başladı! İşte restoran ve okullarda son durum

A Haber
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Giriş: 01.06.2021 08:14
Güncelleme:01.06.2021 08:40
Başkan Erdoğan'ın normalleşme açıklaması ile birlikte hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan cafe ve restoranlar koronavirüs tedbirlerine bağlı kalarak akşam saat 21'e kadar hizmet verecek. Yeni normalleşme ile birlikte okullarda da bugün itibarıyla ders zili çaldı. İlkokul ve anaokulları haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlıyor. Detayları A Haber muhabirleri Ramazan Almaçayır ve Erdal Kuruçay aktardı.
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