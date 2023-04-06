06 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yeni nesil mobil değnekçiler! Park sorununa skandal çözüm

Yeni nesil mobil değnekçiler! Park sorununa skandal çözüm

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.04.2023 08:20
Bazen park yeri ararken bir anda karşımıza çıkıyorlar bazen de aba altından sopa gösterip "para karşılığı, aracınıza sahip çıkarız" numarası çekiyorlar 'değnekçi' diye tabir edilen o kişiler. Şimdi işi daha da ileri götürdüler ve teknolojinin nimetlerinden de faydalanmaya başladılar. Son dönemde kurdukları mobil uygulama üzerinden park yeri satıyorlar.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Park sorununa skandal çözüm
Park sorununa skandal çözüm
Belgeselleri aratmayan anlar Türkiye’den
Belgeselleri aratmayan anlar Türkiye'den
Hatay’daki araç mezarlığı
Hatay'daki "araç mezarlığı"
Esenyurt’ta kimyasal sızıntı iddiası!
Esenyurt'ta kimyasal sızıntı iddiası!
O caninin ifadesi ortaya çıktı
O caninin ifadesi ortaya çıktı
Kimyasal atık baraja karıştı!
Kimyasal atık baraja karıştı!
Şaban Arslan’a veda! Ebediyete uğurlandı
Şaban Arslan'a veda! Ebediyete uğurlandı
’Ben cani değilim’ demişti!
'Ben cani değilim' demişti!
Sultanahmet Camii’nde son durum!
Sultanahmet Camii'nde son durum!
Adana’da ’’sarılar’’ suç örgütüne baskın kamerada
Adana'da ''sarılar'' suç örgütüne baskın kamerada
Gemi battı! Son durumu canlı yayında aktardı
Gemi battı! Son durumu canlı yayında aktardı
Barajda kimyasal iddiası!
Barajda kimyasal iddiası!
Daha Fazla Video Göster