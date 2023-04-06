Yeni nesil mobil değnekçiler! Park sorununa skandal çözüm

Bazen park yeri ararken bir anda karşımıza çıkıyorlar bazen de aba altından sopa gösterip "para karşılığı, aracınıza sahip çıkarız" numarası çekiyorlar 'değnekçi' diye tabir edilen o kişiler. Şimdi işi daha da ileri götürdüler ve teknolojinin nimetlerinden de faydalanmaya başladılar. Son dönemde kurdukları mobil uygulama üzerinden park yeri satıyorlar.

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