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Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın eşinden yardım çığlığı: Kimse enkazdan çıkartamıyor

İHA
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Giriş: 07.02.2023 16:50
Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7’lik depremin ardından Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın enkaz altında olduğu ve henüz kendisinden haber alınamadığı açıklandı. Göçük altından çıkan eşi Kübra Türkaslan olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu ve çektiği video ile yardım talebinde bulundu.
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Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın eşinden yardım çığlığı: Kimse enkazdan çıkartamıyor
Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın eşinden yardım çığlığı: Kimse enkazdan çıkartamıyor
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