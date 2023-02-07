Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın eşinden yardım çığlığı: Kimse enkazdan çıkartamıyor

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7’lik depremin ardından Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın enkaz altında olduğu ve henüz kendisinden haber alınamadığı açıklandı. Göçük altından çıkan eşi Kübra Türkaslan olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu ve çektiği video ile yardım talebinde bulundu.