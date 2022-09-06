Yeni Kovid-19 dalgası gelir mi? Okullarda maske zorunlu olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni koronavirüs dalgası uyarısı geldi. Vaka sayısının günlük 5-6 binlerin altına indiğini belirten Koca, kasım-aralık gibi Avrupa'dan yeni bir dalganın gelebileceğini söyledi. Bakan Koca, okullarda ve kamuda maske kullanımına ilişkin de önemli mesajlar verdi.

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