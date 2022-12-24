24 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yeni haftada hava nasıl olacak? Hangi illere kar yağacak?

Yeni haftada hava nasıl olacak? Hangi illere kar yağacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.12.2022 15:41
Meteoroloji pazar günü 22, pazartesi ise 28 ilde kar yağışının etkili olacağını duyurdu. A Haber ekiplerinden Filiz Uçan Savaş Meteoroloji Genel Müdürlüğüne gitti ve son durumu hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci'den öğrendi. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aman dikkat! 22 ile kar geliyor
Aman dikkat! 22 ile kar geliyor
’’Hadi gel Erzurum’a gel’’
''Hadi gel Erzurum'a gel''
Tahıl Anlaşması savaştaki en iyi adımdı
"Tahıl Anlaşması savaştaki en iyi adımdı"
ANKA3, İnsansız Hayalet Uçuş Sistemi
ANKA3, İnsansız Hayalet Uçuş Sistemi
İstanbul’da bir sahte doktor skandalı daha!
İstanbul’da bir sahte doktor skandalı daha!
İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı!
İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı!
İstanbul’da film gibi operasyon!
İstanbul'da film gibi operasyon!
İETT otobüsünde yangın!
İETT otobüsünde yangın!
İskelesi çöken restoranla ilgili şok detay
İskelesi çöken restoranla ilgili şok detay
İstanbul’da dehşete düşüren baskın!
İstanbul’da dehşete düşüren baskın!
Şok evlerine baskın: 5 insan taciri gözaltında
"Şok evleri"ne baskın: 5 insan taciri gözaltında
Karanlıkta karşısına 2 sırtlan çıktı
Karanlıkta karşısına 2 sırtlan çıktı
Daha Fazla Video Göster