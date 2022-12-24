Yeni haftada hava nasıl olacak? Hangi illere kar yağacak?

Meteoroloji pazar günü 22, pazartesi ise 28 ilde kar yağışının etkili olacağını duyurdu. A Haber ekiplerinden Filiz Uçan Savaş Meteoroloji Genel Müdürlüğüne gitti ve son durumu hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci'den öğrendi. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN