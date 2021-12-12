12 Aralık 2021, Pazar
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Yeni haftada hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış uyarısı var? Kar yağacak mı? 5 günlük hava tahmini...
Son dakika hava durumu haberi... Meteoroloji'den bu hafta için kuvvetli yağış uyarısı var. Peki hava durumu bu hafta nasıl olacak? Hangi bölgeler yağışlı olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, A Haber'de vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.