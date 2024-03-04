Yeni haftada hava nasıl olacak?

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı düşüyor. Hafta ortasında yağış, neredeyse tüm yurdu etkisi altına alacak. Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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