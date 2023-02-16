Yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyar TL bağışı sonrası gündem oldu! İşte Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Hamit Duras'ın açıklamaları!

Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Hamit Duras, "Bazı insanlar arayıp tebrik ediyor, bazıları ise tepki gösteriyor" diyen Oto galerici Hamit Duras, "Heyecanla, eski paraya göre 50 milyar TL dedim. O anda Mustafa Karataş hoca da öyle belirtti. Gönül ister ki 50 milyar TL'miz olsun, bağışlayalım. Allah rızası için bağış gerçekleştirdik" dedi.