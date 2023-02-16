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Yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyar TL bağışı sonrası gündem oldu! İşte Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Hamit Duras'ın açıklamaları!

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2023 13:30
Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Hamit Duras, "Bazı insanlar arayıp tebrik ediyor, bazıları ise tepki gösteriyor" diyen Oto galerici Hamit Duras, "Heyecanla, eski paraya göre 50 milyar TL dedim. O anda Mustafa Karataş hoca da öyle belirtti. Gönül ister ki 50 milyar TL'miz olsun, bağışlayalım. Allah rızası için bağış gerçekleştirdik" dedi.
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