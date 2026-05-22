CHP Genel Merkezinde “direniş” çağrısı sonrası dikkat çeken görüntü!

CHP’de mutlak butlan krizinin ardından tansiyon düşmüyor. Özgür Özel’in “genel merkezden ayrılmayacağım” çıkışı sonrası parti binası önünde toplanan kalabalıkta dikkat çeken çözülme yaşandı. A Haber ekranlarına yansıyan görüntülerde, özellikle genç partililerin konuşmanın ardından genel merkezden ayrıldığı görüldü. Parti kulislerinde şimdi herkesin cevabını aradığı soru aynı: CHP’de nöbet süreci nasıl işleyecek ve Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gelecek?