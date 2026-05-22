Tokat'ta sel alarmı: Yeşilırmak taşıyor, 15 bin vatandaş tahliye edildi!
Tokat'ta meteorolojiden gelen peş peşe uyarıların ardından şiddetli yağışlar etkisini göstermeye başladı. Almus Barajı’ndan taşan sularla debisi hızla yükselen Yeşilırmak, bölgede büyük bir taşkın riskini beraberinde getirdi. Özellikle Turhal ilçesinde teyakkuz durumuna geçilirken, dev tahkimat çalışmalarıyla nehir kenarlarına adeta taştan duvarlar örüldü. Kritik noktadaki 4 binden fazla hanenin boşaltıldığı bölgede, 15 bini aşkın vatandaşın tahliyesi gerçekleştirildi.