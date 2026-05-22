Halk TV'de "darbe" iması: İktidarı hedef alıp darbe imasında bulundular

CHP’de kurultay iptali ve "mutlak butlan" kararının ardından patlak veren koltuk kavgası, fondaş medyada kirli bir provokasyona dönüştü. Halk TV ekranlarında canlı yayına katılan İbrahim Kahveci, milli iradeyi ve seçilmiş hükümeti hedef alarak "Demokrasiyle gitmezler" sözleriyle açıkça darbe imasında bulundu. Skandal sözlere A Haber ekranlarından tepki yağarken, hukukçular ve gazeteciler bu zihniyetin faşizan yüzünü bir kez daha deşifre etti.