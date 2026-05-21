CHP'de Ekim Partisi yerine alternatif başka bir parti hazırlığı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultay davasına ilişkin mutlak butlan kararı alması parti içinde krize neden oldu. Mahkeme tarafından alınan kararla Özgür Özel yönetimi görevden alınırken 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi göreve getirildi. Yaşanan gelişmeler A Haber ekranlarında ele alınırken Gazeteci Abdulkadir Selvi CHP'deki kulis bilgilerini ve Özel'in Ekim Partisi hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selvi, Özgür Özel'in Ekim Partisi'nin isim hakkı için 1 milyon 300 bin TL ödeme yapıldığını ve Ekim Partisi haricinde başka bir partinin kurulması için sürecin hızlandığını belirtti.