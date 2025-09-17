17 Eylül 2025, Çarşamba

Yeni aldığı motosikletle ölüme gitti: Kaza anı araç kamerasına yansıdı
Yeni aldığı motosikletle ölüme gitti: Kaza anı araç kamerasına yansıdı

Yeni aldığı motosikletle ölüme gitti: Kaza anı araç kamerasına yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 17.09.2025 16:12
Erzincan’dan yeni aldığı sıfır motosikletle Sivas’ın Akıncılar ilçesine yolculuk eden 23 yaşındaki genç adam, bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Kaza anı araç kamerasına an be an yansıdı.
