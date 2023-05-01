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Yayla evleri kar altında

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Giriş: 01.05.2023 09:03
Yurdun bazı kentlerindeki kar manzaraları kış aylarını aratmıyor. Ardahan'daki Bülbülan Yaylası, misafirlerini beyaz örtüyle karşılıyor. Muş'taki kar yağışı ise sürücülere zor anlar yaşatıyor.
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