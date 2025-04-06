Yaya geçidinde motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Çay Mahallesi Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde, çarşı merkezinden Nadır mevkiine giden A.C.T. idaresindeki 67 AER 615 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçen M.U. isimli kadına çarptı. Motosikletin çarpmasıyla kadın havaya savrularak beton zemine düştü. Yere düşen kadın o esnada karşıdan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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