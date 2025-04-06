06 Nisan 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Yaya geçidinde motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı
Edinilen bilgiye göre, Çay Mahallesi Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde, çarşı merkezinden Nadır mevkiine giden A.C.T. idaresindeki 67 AER 615 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçen M.U. isimli kadına çarptı. Motosikletin çarpmasıyla kadın havaya savrularak beton zemine düştü. Yere düşen kadın o esnada karşıdan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.