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Yavuz Bingöl A Haber canlı yayınında 'Turnalara tutun da gel' türküsünü söyledi
Koronavirüsle mücadele kapsamında A Haber canlı yayınına katılan ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, 'evde kal Türkiye' dedi. A Haber canlı yayınında 'Turnalara tutun da gel' türküsünü de seslendiren Bingöl, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.
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