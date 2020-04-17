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17.04.2020

Yavuz Bingöl A Haber canlı yayınında 'Turnalara tutun da gel' türküsünü söyledi

Koronavirüsle mücadele kapsamında A Haber canlı yayınına katılan ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, 'evde kal Türkiye' dedi. A Haber canlı yayınında 'Turnalara tutun da gel' türküsünü de seslendiren Bingöl, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

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