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Yavru kedi tuvalet giderine sıkıştı! Uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Yavru kedi tuvalet giderine sıkıştı! Uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.11.2024 23:37
Isparta’nın Emre mahallesinde bir evin tuvalet giderinden kedi sesi gelmesi üzerine ev sahipleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, adrese gelerek kurtarma çalışması başlattı. Dar alanda mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri uzun süre uğraş verdi. Titiz ve dikkatli bir çalışma sonucunda yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, ev sakinlerinin ve ekiplerin büyük sevinç yaşamasına neden oldu.
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