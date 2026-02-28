ABD ve İsrail'den Tahran'a kanlı operasyon: İran sert bir dalga operasyon gerçekleştirebilir

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş Ortadoğu'da tansiyonu zirveye yükseltti. Bölgeden art arda karşılıklı çatışmalar sürerken bölgedeki son durum A Haber'de değerlendirildi. Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programında savaşa ilişkin son durumu ele alarak özellikle bu gecenin oldukça kritik olduğunu vurguladı. Sohtaoğlu ayrıca hem İran'ın hem de ABD'nin yeni bir saldırı hazırlığı yapabileceğini dikkat çekti.