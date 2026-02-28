CANLI YAYIN
Gündem "Hamaney’in damadı ve gelini öldü" iddiası
Dünya İran'dan Katar'a hava saldırısı
Dünya "Ford gemisi İsrail'i korurken Lincoln saldırıları gerçekleştiriyor"
Dünya Ortadoğu ateş altında! ABD İran saldırısının ilk görüntülerini paylaştı
Dünya ABD İran'a ilk saldırı görüntülerini paylaştı
ABD ve İsrail'den Tahran'a kanlı operasyon: İran sert bir dalga operasyon gerçekleştirebilir

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş Ortadoğu'da tansiyonu zirveye yükseltti. Bölgeden art arda karşılıklı çatışmalar sürerken bölgedeki son durum A Haber'de değerlendirildi. Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programında savaşa ilişkin son durumu ele alarak özellikle bu gecenin oldukça kritik olduğunu vurguladı. Sohtaoğlu ayrıca hem İran'ın hem de ABD'nin yeni bir saldırı hazırlığı yapabileceğini dikkat çekti.

Dubai’de otel Bahreyn’de kule böyle vuruldu
Kuveyt Havalimanı vuruldu
Bakan Işıkhan'dan emeklilere destek ödemesi sözleri!
Katar’da füze enkazı düşme anı
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail İran'ı vurdu
Orta Doğu'da savaş resmen başladı
Trump'tan İran'a yapılan saldırı hakkında ilk açıklama