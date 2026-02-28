CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dubai’de otel Bahreyn’de kule böyle vuruldu

Orta Doğu’daki tırmanan gerilimde, son saldırılara ilişkin ilk görüntüler A Haber ekranlarında yayımlandı. Dubai’de bir otelin vurulma anı ile Bahreyn’de bir kulenin hedef alınma anı kameralara yansıdı.

