CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
"Ford gemisi İsrail'i korurken Lincoln saldırıları gerçekleştiriyor"
Dünya "Ford gemisi İsrail'i korurken Lincoln saldırıları gerçekleştiriyor"
İran'dan Katar'a hava saldırısı
Dünya İran'dan Katar'a hava saldırısı
"İran sert bir dalga operasyon gerçekleştirebilir"
Dünya "İran sert bir dalga operasyon gerçekleştirebilir"
"Hamaney’in damadı ve gelini öldü" iddiası
Gündem "Hamaney’in damadı ve gelini öldü" iddiası
Ortadoğu ateş altında! ABD İran saldırısının ilk görüntülerini paylaştı
Dünya Ortadoğu ateş altında! ABD İran saldırısının ilk görüntülerini paylaştı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Trump İran'a saldırıyı böyle izledi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yapılan saldırıyı takip ettiği görüntüler yayınlandı.

Gündemden Videolar

Dubai’de otel Bahreyn’de kule böyle vuruldu
Dubai’de otel Bahreyn’de kule böyle vuruldu
Kuveyt Havalimanı vuruldu
Kuveyt Havalimanı vuruldu
Bakan Işıkhan'dan emeklilere destek ödemesi sözleri!
Bakan Işıkhan'dan emeklilere destek ödemesi sözleri!
Katar’da füze enkazı düşme anı
Katar’da füze enkazı düşme anı
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail İran'ı vurdu
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail İran'ı vurdu
Orta Doğu'da savaş resmen başladı
Orta Doğu'da savaş resmen başladı
Trump'tan İran'a yapılan saldırı hakkında ilk açıklama
Trump'tan İran'a yapılan saldırı hakkında ilk açıklama