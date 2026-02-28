CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kuveyt Havalimanı vuruldu

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Sivil Havacılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın İHA ile hedef alındığı belirtildi.

