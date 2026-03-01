CANLI YAYIN
BM İran Temsilcisi İravani: ABD-İsrail uluslararası hukuku çiğnemektedir

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) olağanüstü toplanma kararı aldı. Birleşmiş Milletler İran Temsilcisi Amir Said İravani, saldırıları kınadığını belirtirken ABD ve İsrail'in rejimi devirme hayalinin gerçekleşmeyeceğini vurguladı. İravani "Gerçek oldukça açık ve reddedilemez. İran'a karşı yapılan ABD ve terör devleti İsrail'in yaptığı açıkça uluslararası kanunu çiğnemektir. Herhangi bir nedeni ve niçini bu suçun halini kanıtlayamaz. ABD-İsrail saldırganlığı, BM tüzüğüne, uluslararası hukuka ve küresel düzenin geleceğine karşı bir savaştır. ABD'nin İran'ı taleplerine boyun eğdirmeye zorlamak için gördüğü rüya asla gerçekleşmeyecek." dedi.

